Pitigliano: un mese di escursioni con Pitigliano Walks & trekking

Riceviamo e pubblichiamo

Un mese di giugno pieno di escursioni alla scoperta di Pitigliano con il ricco calendario di Pitigliano Walks & Trekking organizzato dal Centro Culturale Fortezza Orsini, in collaborazione con il Comune. Le visite saranno condotte dalle guide turistiche e guide ambientali escursionistiche Raffaella Agresti, Irene Belli, Tania Masi, Elisabetta Peri e Silvia Zucchi. Alcuni appuntamenti sono in lingua inglese e tedesca appositamente pensate per i turisti.

“Le escursioni guidate sono un’opportunità unica per scoprire gli angoli più nascosti e al tempo stesso straordinari di questo territorio – sottolinea Irene Lauretti, assessore comunale al Turismo e Cultura – facendolo in piena sicurezza e con la possibilità di accedere ad un bagaglio di informazioni che arricchisce la visita. Dopo il successo delle scorse edizioni riproponiamo questo format con tanti appuntamenti da non perdere.”

Ma ecco il programma:

Martedì 8 Giugno Tour in English

Enchanted Pitigliano

Can be hiked by children above the age of 10, Family-Friendly, Dog Friendly

A beautiful circular route that allows us to discover the most unknown and magical locations just around Pitigliano.

A very varied trek which combines 2 majestic Vie Cave (the hollow path of Annunziata and the one of S. Giuseppe), where our senses will be satisfied with picturesque views, with the enchanted sound of water between rivers and waterfalls (Waterfall of Londini, in particular), and our steps will be surrounded by nature and history. Together with all this, given the height differences of the trail (circa 300 meters), we will be doing a great cardio exercise!

The tour ends in the ancient section of Pitigliano.

Please Note: comfortable trekking shoes required, trail may have unstable and slippery ground (especially in the hollow paths).

Meeting time: 10:00 AM

Meeting point: Pitigliano IAT -Tourist Office – Piazza Garibaldi, 12

Duration: 2 hours circa

Hiking Level: Medium- Easy, unstable terrain in the Hollow Paths, requires sturdy hiking boots.

Mercoledì 9 Giugno

Verzauberter Pitigliano

Familienfreundlich, Hundefreundlich!

Ein schöner Rundweg, der es uns ermöglicht, die unbekanntesten und magischsten Orte rund um Pitigliano zu entdecken.

Eine sehr abwechslungsreiche Wanderung, die 2 majestätische Vie Cave ( die von Annunziata und S. Giuseppe), mit denen unsere Sinne zufrieden sein werden, mit malerische Aussichten, dem verzauberten Rauschen des Wassers zwischen Flüssen und Wasserfällen (insbesondere das Wasserfall von Londini). Unsere Schritte werden von Natur und Geschichte umgeben sein.

Zusammen mit all dem machen wir angesichts der Höhenunterschiede der Strecke (ca. 300 Meter) auch eine tolle Cardio-Übung!

Die Tour endet im antiken Teil von Pitigliano.

Bitte beachten Sie: Bequeme Trekkingschuhe erforderlich, Trail kann instabilen und rutschigen Boden haben (besonders in den Vie Cave).

Zeit: 10:00 Uhr

Treffpunkt und Ankunftsort: Tourismusbüro Pitigliano IAT- Ufficio turistico Piazza Garibaldi, 12

Dauer: ca. 2 Stunden

Sprache: Deutsch

Wanderungsgrad: Mittel-Leichtes.

Anmerkungen: Instabiles Gelände in den Hohlwegen, erfordert feste Wanderschuhe.

Giovedì 10 Adatto a tutti!

Notte partigiana

evento gratuito in collaborazione con l’associazione ANPI sezione Pietro Casciani

Passeggiata lungo i vicoli ricordando i fatti che accaddero la sera prima della liberazione di Pitigliano.

Incontro con la guida: ore 18 presso IAT- Ufficio Turistico piazza Garibaldi,12

Durata: 2 ore circa

Lunghezza: 2 Km

Difficoltà: facile, T

Venerdì 11 Giugno OVER 10 anni

Pitigliano incantata

Un bellissimo percorso ad anello che permette di scoprire gli aspetti più sconosciuti e fiabeschi attorno a Pitigliano.

Questo trekking propone un percorso ben variato, combinando 2 maestose vie cave (Via Cava dell’Annunziata e via Cava di S. Giuseppe), dove i nostri sensi si appagheranno con scorci pittoreschi, con il suono incantato dell’acqua tra fiumi e cascate, e i nostri passi saranno avvolti da natura e storia.

Assieme a tutto questo, dati i dislivelli dei saliscendi, faremo un ottimo esercizio cardio!

Il giro termina nel borgo di Pitigliano per poter apprezzare questo luogo antico ancora più consapevolmente.

Incontro con la guida: ore 10 presso IAT- Ufficio Turistico piazza Garibaldi,12

Durata: 3 ORE circa

Lunghezza: 7,5 Km circa

Difficoltà: medio-bassa, T

Sabato 12 giugno Adatto a tutti!

A spasso per Pitigliano

La magia del borgo, la storia e le tradizioni. Passeggiata nel centro storico di Pitigliano alla scoperta della sua storia

Incontro con la guida: ore 17 presso IAT- Ufficio Turistico piazza Garibaldi, 12

Durata: 2 ore circa

Lunghezza: 2 Km

Difficoltà: facile, T

Domenica 13 giugno OVER 12 anni

Le Vie Cave e l’olio del contadino

Trekking delle vie Cave S. Giuseppe e Annunziata con piccola sosta golosa

Incontro con la guida: ore 17 area parcheggio Strada Provinciale 46 Pian della Madonna area parcheggio ponte sul fiume Lente coordinate GPS: 42,634771; 11,658701

Durata: 2 ORE e 30 minuti circa

Lunghezza: 5 km circa

Difficoltà: facile, T

I cani sono benvenuti!

Sabato 19 giugno Tour in English.

Pitigliano with your local guide.

A walk throughout time discovering the amazing history of Pitigliano.

Meeting point: Tourist office IAT-Ufficio Turistico piazza Garibaldi, 12

Time: 10 am

Durata: 2 hours

Level: Easy

Domenica 20 giugno Adatto a tutti!

Pitigliano e i suoi angoletti

Passeggiata tra i vicoli e le piazzette del borgo scoprendo monumenti, storie e tradizioni.

Incontro con la guida: ore 10 presso IAT- Ufficio Turistico piazza Garibaldi, 12

Durata: 2 ORE circa

Lunghezza: 2 Km circa.

Difficoltà: facile, T

Mercoledì 23 giugno Over 12 anni

Le erbe magiche

Trekking. Alla scoperta dei riti e delle superstizioni nella notte di San Giovanni.

Incontro con la guida: ore 18 presso IAT- Ufficio Turistico piazza Garibaldi, 12

Durata: 2 ORE circa

Lunghezza: 3-4 Km

Difficoltà: facile, T

Venerdì 25 giugno OVER 10 anni

I Rasenna e i misteri delle Vie Cave

Trekking lungo le Vie Cave alla scoperta del meraviglioso mondo degli Etruschi.

Incontro con la guida: ore 10 presso IAT- Ufficio Turistico piazza Garibaldi,12

Durata: 3 ORE circa

Lunghezza: 5 Km circa

Difficoltà: facile, T

I cani sono benvenuti!

Punto di partenza per le visite ed escursioni:

Iat Ufficio Turistico – Piazza Garibaldi, 12 Pitigliano

area parcheggio Strada Provinciale 46 Pian della Madonna area parcheggio ponte sul fiume Lente coordinate GPS: 42,634771; 11,658701

Costo: €10 a persona | € 5 ragazzi 12-18 anni | Gratuito under 12 anni

Info e prenotazioni: pitiglianowalktrek@gmail.com

Mobile: 350 038 2685 anche whatsapp

Consigli utili: scarpe adeguate (trekking o outdoor), pantaloni lunghi, acqua, crema solare, repellente per zanzare, K-Way, cappello, torcia per le escursioni notturne, bastoncini trekking per chi li utilizza. Le visite sono organizzate nel rispetto delle normative anti Covid