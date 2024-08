Pizza Point versione Super Sayan per il DiVino Etrusco: esce sino in strada tra kebab, fritti e idee gluten free

In occasione del DiVino Etrusco, a Tarquinia Pizza Point, in via Umberto I, torna a espandersi oltre le sue porte, portando le sue delizie direttamente in strada per un’esperienza di street food davvero unica! A partire da stasera, giovedì 22 agosto, e per tutta la durata dei due weekend lunghi del festival, lo staff di Pizza Point è pronto a soddisfare tutti i palati con un’offerta raddoppiata. Il kebab rimane il piatto forte, ma non mancano pizza, hot dog e una varietà di sfizi che accontenteranno ogni visitatore.

Una proposta per tutti i gusti, anche senza glutine

Pizza Point non dimentica chi ha esigenze alimentari particolari. Per chi soffre di celiachia o intolleranza al lattosio, ci saranno dei fritti appositamente preparati: supplì, crocchette di patate e mozzarelline senza glutine e lattosio. Questo rende la pizzeria un punto di riferimento anche per chi è spesso costretto a rinunciare ai propri sfizi preferiti. Pizza Point vuole garantire a tutti un’esperienza gustosa e senza compromessi durante le serate del DiVino Etrusco.

Musica e divertimento per serate speciali

Non solo cibo, ma anche tanto divertimento da Pizza Point! Nei venerdì DiVini, il 23 e 30 agosto, ci sarà il dj set curato da Marco Contestabile, mentre sabato 31 agosto la chiusura sarà affidata alle note de El Grupiño, con basso, chitarra e voce. Pizza Point offre anche servizio al tavolo, asporto e consegne a domicilio, e si può contattare lo staff via telefono, al 347 189 1168 – anche WhatsApp –, allo 0766 1949195 oppure sui canali Facebook e Instagram di Pizza Point, senza dimenticare la possibilità di ordinare online.