Posticipate le iscrizioni scolastiche: il Cardarelli di Tarquinia amplia il calendario degli Open Day

Più tempo a disposizione delle famiglie per valutare l’offerta formativa delle scuole in vista delle scelta delle scuole dell’infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione: è quanto concesso dalla proroga stabilita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per le domande di iscrizione. La nuova finestra temporale va dal 21 gennaio al 10 febbraio 2025. Approfittando di quest’ulteriore opportunità, l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Vincenzo Cardarelli di Tarquinia ha deciso di intensificare le attività di orientamento, proponendo ulteriori Open Day nei mesi di gennaio e febbraio.

Gli Open Day e i percorsi formativi

Le giornate di apertura, rivolte ai futuri iscritti e alle loro famiglie, si svolgeranno domenica 12 gennaio, domenica 19 gennaio e sabato 1 febbraio 2025 e consentiranno di esplorare i corsi offerti nei due plessi dell’istituto. La sede centrale, situata nei pressi della stazione ferroviaria, ospita il Liceo Classico e l’Istituto Tecnico con indirizzi in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, Turismo, Costruzione Ambiente e Territorio, Amministrazione Finanza e Marketing, compreso il corso serale per adulti. La succursale di Tarquinia Lido è invece dedicata al Liceo Scientifico, sia nella versione tradizionale che con l’opzione Scienze Applicate. Durante gli Open Day, saranno organizzati workshop e attività laboratoriali che variano a seconda della data. Il programma dettagliato è consultabile sul sito ufficiale dell’istituto (www.iscardarelli.edu.it).

Assistenza alle iscrizioni e dichiarazioni del dirigente scolastico

Per agevolare le famiglie nelle procedure di iscrizione, l’ufficio didattico della sede centrale sarà disponibile in diverse giornate: il 23 gennaio dalle 15 alle 17, il 25 gennaio dalle 10 alle 12 e 30, il 27 gennaio dalle 16 alle 17, e il 3, 6 e 10 febbraio dalle 15 alle 17. “Dopo otto anni di scuola comune per tutti, è giunto il momento di una scelta – ha affermato il Dirigente Scolastico Laura Piroli – la prima di quelle su cui si costruisce il futuro degli studenti. Al Cardarelli conoscere è necessario per scegliere, questo è il nostro motto da sempre”. La dirigente ha sottolineato l’importanza di offrire un supporto concreto e personalizzato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, coinvolgendo anche gli studenti già iscritti per condividere esperienze e informazioni utili.

Calendario Open Day

Domenica 12 gennaio 2025 : Sede centrale (Strada Prov.le Porto Clementino, Tarquinia) e succursale (Tarquinia Lido)

: Sede centrale (Strada Prov.le Porto Clementino, Tarquinia) e succursale (Tarquinia Lido) Domenica 19 gennaio 2025 : Sede centrale (Strada Prov.le Porto Clementino, Tarquinia) e succursale (Tarquinia Lido)

: Sede centrale (Strada Prov.le Porto Clementino, Tarquinia) e succursale (Tarquinia Lido) Sabato 1 febbraio 2025: Sede centrale (Strada Prov.le Porto Clementino, Tarquinia) e succursale (Tarquinia Lido)

Assistenza iscrizioni

23 gennaio : 15:00 – 17:00 (Strada Prov.le Porto Clementino, Tarquinia)

: 15:00 – 17:00 (Strada Prov.le Porto Clementino, Tarquinia) 25 gennaio : 10:00 – 12:30 (Strada Prov.le Porto Clementino, Tarquinia)

: 10:00 – 12:30 (Strada Prov.le Porto Clementino, Tarquinia) 27 gennaio : 16:00 – 17:00 (Strada Prov.le Porto Clementino, Tarquinia)

: 16:00 – 17:00 (Strada Prov.le Porto Clementino, Tarquinia) 3 febbraio : 15:00 – 17:00 (Strada Prov.le Porto Clementino, Tarquinia)

: 15:00 – 17:00 (Strada Prov.le Porto Clementino, Tarquinia) 6 febbraio : 15:00 – 17:00 (Strada Prov.le Porto Clementino, Tarquinia)

: 15:00 – 17:00 (Strada Prov.le Porto Clementino, Tarquinia) 10 febbraio: 15:00 – 17:00 (Strada Prov.le Porto Clementino, Tarquinia)

Contatti per informazioni

Tel.: 0766 855 330

Email: vtis001002@istruzione.it

Sito web: www.iscardarelli.edu.it