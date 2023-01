Regionali, domenica 29 gennaio a Tarquinia la candidata alla presidenza Donatella Bianchi

Riceviamo dal Movimento 5 Stelle e pubblichiamo

Domenica 29 gennaio, in vista delle imminenti elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, alle 16:30, inizierà il primo giorno del tour della nostra candidata alla presidenza della Regione Lazio Donatella Bianchi nella Tuscia. Dalle ore 16:30 fino alle 18:00 sarà a Tarquinia presso la Sala in Via Umberto I°, 49.

Si affronteranno i temi delle Comunità Energetiche Rinnovabili, delle centrali di Civitavecchia e Montalto di Castro, e più in generale di ambiente e agricoltura. Alle 19:00 appuntamento a Viterbo presso il Centro Commerciale Murialdo in Via Monte San Valentino 2 per un incontro pubblico con i comitati dell’acqua pubblica. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare.