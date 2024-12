Regione Lazio, Zelli (FdI): “Dal Governo oltre 4 milioni per gli agricoltori laziali”

Riceviamo da Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura della Regione Lazio, e pubblichiamo

“Dal governo Meloni arrivano fondi importanti per gli agricoltori laziali”. A comunicarlo, in una nota, il consigliere regionale Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura della Regione Lazio.

“È stato presentato – spiega Zelli – il bando Isi-Inail, che prevede lo stanziamento di 90 milioni, di cui 20 dedicati ai giovani agricoltori, per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Con questo finanziamento è possibile acquistare o noleggiare nuovi macchinari e nuove attrezzature di lavoro. La Regione Lazio beneficerà di una dotazione finanziaria di oltre 4 milioni di euro, di cui 912mila dedicati ai giovani agricoltori. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione delle domande saranno pubblicate sul portale dell’Inail, nel calendario dedicato all’avviso pubblico Isi 2024”.

“Ringrazio il ministro Lollobrigida e l’esecutivo per questo fondamentale provvedimento, che favorisce l’innovazione del settore agroalimentare. Finanziare l’acquisto di trattori e macchinari agricoli moderni – conclude il presidente – significa incentivare non solo modelli produttivi virtuosi ma anche garantire maggior sicurezza per gli operatori, oltre a ridurre le emissioni inquinanti. Per questo, auspico grande partecipazione da parte delle aziende agricole laziali”.