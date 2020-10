Regno Unito, la crescita economica rallenta nonostante la spinta dell’Eat Out to Help Out per i ristoranti

L’economia del Regno Unito ha continuato la sua ripresa ad agosto, segnando una crescita del 2,1%, grazie al programma Eat Out to Help Out che ha dato man forte ai ristoranti. Ma il dato è comunque inferiore alle aspettative e l’economia è ancora al ribasso del 9,2% rispetto a prima che la pandemia colpisse.

Agosto ha segnato il quarto mese consecutivo di ripresa dopo il crollo indotto dal blocco del coronavirus, tuttavia, la crescita in agosto è stata più lenta rispetto all’espansione registrata sia a giugno che a luglio.

A giugno l’economia era infatti cresciuta dell’8,7% e a luglio del 6,6%. Gli analisti hanno affermato che i prossimi mesi probabilmente vedranno un ulteriore rallentamento della crescita a causa delle nuove restrizioni Covid, della fine del regime di furlough a ottobre e della preoccupazione per una Brexit senza accordo.

“Siamo stati chiari sul fatto che siamo pronti a fare di più se necessario”, ha detto un portavoce del Tesoro. “Alcune aziende saranno colpite dal coronavirus più a lungo di altre e continueremo a cercare di supportare queste realtà in modo appropriato”.

Il cancelliere Rishi Sunak dovrebbe annunciare ulteriori misure di sostegno al coronavirus oggi, venerdì 9 ottobre, inclusa un’estensione del regime di sostegno al lavoro per le imprese interessate da lockdown locali.

L’Office for National Statistics (ONS) ha affermato che importanti settori dell’economia, come i servizi e l’edilizia, sono ancora lontani dai dati registrati sino a febbraio e pubblicato i dati per i tre mesi fino ad agosto, mostrando una crescita dell’8% nel periodo a causa dell’ulteriore allentamento delle misure di blocco.

Eat Out to Help Out, che andava dal lunedì al mercoledì nel mese di agosto, offriva uno sconto del 50% sul cibo fino a un valore di £ 10. Attraverso il programma sono stati richiesti sconti per oltre 100 milioni di pasti.

“L’economia ha continuato a riprendersi in agosto, ma meno che negli ultimi mesi”, ha detto Jonathan Athow, vice statistico nazionale dell’ONS per le statistiche economiche.

“C’è stata una forte crescita nei ristoranti e negli alloggi a causa dell’allentamento delle regole di blocco, del programma Eat Out to Help Out e delle persone che hanno scelto le ‘staycations’ estive. Tuttavia, molte altre parti del settore dei servizi hanno registrato una crescita moderata. Anche l’edilizia ha continuato la sua ripresa”. Limitata, invece, la crescita nel settore manifatturiero, con la produzione di automobili e aerei ancora molto inferiore a quella di inizio anno.