Regno Unito, niente più quarantena da oggi per chi torna da 76 paesi: ecco l’elenco, c’è anche l’Italia

Saranno allentate oggi le regole di quarantena per le persone che tornano o visitano il Regno Unito da determinati paesi del mondo: il governo del Regno Unito ha pubblicato un elenco di 76 paesi e territori, tra cui Italia, Francia, Spagna e Germania, da cui le persone che arrivano in Inghilterra non dovranno più autoisolarsi per 14 giorni.

Gli Stati Uniti, la Thailandia e la Cina sono tra i nomi più “illustri” che non compaiono nell’elenco, così come anche il Portogallo. I passeggeri dovranno comunque fornire le informazioni di contatto all’arrivo in Inghilterra.

L’elenco completo dei paesi è il seguente:

Andorra

Antigua e Barbuda

Aruba

Austria

Australia

Bahamas

Barbados

Belgio

Bonaire, Sint Eustatius e Saba

Croazia

Curacao

Cipro

Repubblica Ceca

Danimarca

Dominica

Isole Faroe

Fiji

Finlandia

Francia

Polinesia francese

Germania

Grecia

Groenlandia

Grenada

Guadeloupe

Hong Kong

Ungheria

Islanda

Italia

Giamaica

Giappone

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Macau

Malta

Mauritius

Monaco

Olanda

Nuova Caledonia

Nuova Zelanda

Norvegia

Polonia

Riunione

San Marino

Serbia

Seychelles

Corea del Sud

Spagna

St Barthélemy

St Kitts e Nevis

Santa Lucia

St Pierre e Miquelon

Svizzera

Taiwan

Trinidad e Tobago

Turchia

Città del Vaticano

Vietnam

Il governo scozzese ha invece prodotto un elenco di 39 paesi, che non include la Spagna.Il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon ha affermato che la “decisione difficile” è stata guidata dalle prove in relazione alla persistenza del coronavirus.

Nel frattempo, i turisti britannici vengono sollecitati dal governo a evitare di viaggiare su navi da crociera. Giovedì, il Foreign and Commonwealth Office (FCO) ha rilasciato una dichiarazione in cui consigliava alle persone di non imbarcarsi per la pandemia. L’FCO si è impegnata a “continuare a rivedere” la sua posizione sulle crociere, che si basa “sulla consulenza medica” di Public Health England.