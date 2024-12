Roots, i colori dell’ispirazione: sabato 21 dicembre a Tarquinia il concerto di Moà

Era un anno fa, quasi: in un Teatro Rossella Falk pressochè gremito, Martina Maggi, in arte Moà, incantava il pubblico con uno spettacolo quasi inedito, che aveva debuttato pochi giorni prima a Orvieto.

Ora, a dodici mesi di distanza, Martina torna su quello stesso palco, a Tarquinia, per chiudere un anno di successi e aprire un nuovo ciclo: sabato 21 dicembre, alle 21 e 30, in teatro arriva Roots, i colori dell’ispirazione, un viaggio musicale tra suoni puri e vibrazioni essenziali. Protagonisti dello spettacolo saranno corde, legni, pelle e metallo, in un percorso che esplora le mille sfumature dell’ispirazione artistica.

Biglietti e informazioni per partecipare

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita presso l’Infopoint di Tarquinia, contattabile al numero 0766 849 282, o via email all’indirizzo turismotarquinia@gmail.com. È inoltre possibile acquistarli online a questo link o direttamente al botteghino del teatro, che sarà aperto un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Un’artista in continua evoluzione

Moà, originaria di Orvieto, vanta una carriera che l’ha vista collaborare con artisti di fama. Recentemente, ha ricevuto la menzione speciale del Club Tenco al Music for Change Award per il brano Vedrai sarà bellissimo. Nel 2023 ha pubblicato l’EP Non so ancora amare, un progetto intimo e ricercato, e di recente il singolo Vedrai sarà bellissimo.