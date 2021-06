Running, domenica torna la Maratonina Città di Montalto

Si torna a correre a Montalto di Castro: dopo che a fine maggio la Marina della città castrense ha ospitato il ritorno alle gare dopo la lunga attesa per l’emergenza sanitaria, domenica prossima, 20 giugno 2021, sarà il paese ad accogliere i runner della Tuscia e non solo.

Una special edition, questo ventiseiesimo appuntamento con la Maratonina Città di Montalto, che sarà più che mai una festa. Percorso leggermente modificato, con partenza su via Adriatica e distanza complessiva di circa 9,7 kilometri, e naturale attenzione alle disposizioni di sicurezza, a partire dalla mascherina che andrà indossata obbligatoriamente sino a subito prima del via e già da dopo il traguardo. Iscrizione riservata ai tesserati Uisp da inviare alla Polisportiva Montalto (segreteria@montaltosport.it) entro il 18 giugno. Pacco gara con canottiera tecnica realizzata per l’occasione, pacco ristoro al traguardo e premiazione per i primi tre assoluti uomini e donne e per tutti i classificati di categoria. Ricche premiazioni di società.