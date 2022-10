Sabato 22 e domenica 23 ottobre la Festa del Marrone Santafiorese: ecco il programma

Riceviamo dal Comune di Santa Fiora e pubblichiamo

Nuovo fine settimana a Santa Fiora dedicato alla Festa del Marrone Santafiorese sabato 22 e domenica 23 ottobre con il mercato di prodotti tipici e il buon cibo.

E poi l’apertura del bellissimo castagneto della Peschiera con possibilità di raccogliere i marroni con gli esperti del luogo. L’evento è organizzato, come ogni anno, dalla pro loco in collaborazione con il Comune di Santa Fiora.

Ecco il programma di questo fine settimana:

sabato 22 ottobre, alle 9 in piazza Garibaldi apertura degli stand con esposizione di prodotti tipici e dell’artigianato locale e alle 9 e 30 apertura del Castagneto, dove alle 10 e 30 si terranno le prove libere di tiro con l’arco con la compagnia degli arcieri di Santa Fiora. Dalle ore 14:30 “A spasso da piazza Garibaldi al Castagneto della Peschiera in compagnia de I MistiCanti Popolari”, un gruppo di musici e cantori con progetto etnico e un repertorio che riprende musica e canti della tradizione italiana da nord a sud.

Domenica 23 ottobre alle 9, in piazza Garibaldi, apertura degli stand ed esposizione dei prodotti tipici e dell’artigianato locale. Alle 9:30 apertura del Castagneto della Peschiera con possibilità di raccolta marroni con esperti del luogo. Alle ore 9:30 “Santa Fiora chi ci va ci s’innamora” visite guidate alla scoperta del centro storico di Santa Fiora (info e prenotazioni 0564977142), mentre a partire dalle ore 10:30 al Castagneto della Peschiera prove libere di tiro con l’arco con la compagnia degli arcieri di Santa Fiora.

Ore 15:00 all’Auditorium della Peschiera si terrà il “Torne della zucca”, amichevole di tiro con l’arco con Gli Arcieri di Santa Fiora e gli Arcieri Ribelli”. Alle ore 17:00 Corteo storico in abiti medievali “Alla Corte dei Conti Sforza” con la prima uscita in paese dei Tamburini di Santa Fiora.

Infine dalle 17:00 alle 18:00 sarà possibile consegnare i Marroni per partecipare alla tradizionale gara per aggiudicarsi il primo posto per il Marrone più grande ed il kg composto da meno Marroni!