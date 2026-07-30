Salifaggeta 2026, successo a Soriano nel Cimino per la corsa tra il borgo e la Faggeta UNESCO

Grande partecipazione per la IX Salifaggeta – La Salita dei Cimini, che sabato 25 luglio ha richiamato a Soriano nel Cimino centinaia di podisti provenienti da numerose regioni italiane. La gara ha preso il via da Piazza Vittorio Emanuele II per concludersi nella Faggeta Vetusta del Monte Cimino, sito riconosciuto Patrimonio Mondiale UNESCO.

La Pro Loco di Soriano nel Cimino, insieme al Comune di Soriano nel Cimino e alla RUNNNER TEAM Viterbo, esprime soddisfazione per la riuscita della manifestazione, che ha saputo coniugare sport e valorizzazione del patrimonio naturalistico del territorio.

Sport come strumento di promozione del territorio

Secondo gli organizzatori, la Salifaggeta rappresenta molto più di una competizione podistica. L’evento racconta il territorio di Soriano nel Cimino attraverso il suo patrimonio storico e ambientale, offrendo agli atleti l’opportunità di vivere un’esperienza che unisce agonismo e scoperta del paesaggio.

La manifestazione, prosegue la nota, conferma come lo sport possa diventare un efficace strumento di promozione territoriale, capace di far conoscere le eccellenze locali e di creare occasioni di incontro, condivisione e crescita per la comunità.

Il ringraziamento a volontari e associazioni

La Pro Loco ha rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione: volontari, associazioni, istituzioni, forze dell’ordine, operatori sanitari, sponsor e partner.

Un riconoscimento particolare è stato espresso nei confronti delle realtà associative del territorio che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento. «La Salifaggeta continua così a crescere, confermandosi un appuntamento che va oltre la gara: un evento capace di promuovere il territorio, valorizzarne le bellezze e rafforzare quel senso di comunità che rappresenta il cuore della nostra Pro Loco», conclude il comunicato.