Santa Marinella, Tidei riconfermato sindaco: stamani la proclamazione

La commissione elettorale che si è riunita questa mattina nella sede municipale di Santa Marinella ha già proceduto alla proclamazione del neo eletto sindaco Pietro Tidei.

“Da questo momento, ha ufficialmente inizio il mio secondo mandato che mi vede nuovamente alla guida della città, supportato da una maggioranza nuova e fortemente motivata, e questo ci permetterà come avevo avuto modo di anticipare nelle giornate antecedenti al voto di portare a compimento tutti quei progetti che già nel corso dei primi cinque anni di amministrazione avevano cambiato il volto della città. Ma da oggi si guarda al futuro. Prima però voglio ringraziare tutti i cittadini che ci hanno sostenuto e votato con grande convinzione dandoci cosi anche una grande responsabilità e noi faremo di tutto e ci impegneremo ancora con più determinazione per completare un programma che si fonda su pochi temi, ma fondamentali: sviluppo economico occupazionale e tutela del territorio. Sono certo che gli elettori ci hanno dato la loro fiducia per il nostro buon governo ma d’ora in poi è tempo di agire nel concreto per creare anche nuovi posti di lavoro. E abbiamo già le idee molto chiare a proposito. Lavoreremo alla riqualificazione del cementificio in accordo con le società proprietari dei terreni, riapriremo il mercato dei fiori per dare nuovo impulso anche a questo importante comparto economico, ma soprattutto agiremo affinché Santa Marinella e Santa Severa diventino, e ne hanno già tutte le potenzialità , capitali del turismo nel Lazio. Elencare oggi tutte le diverse iniziative che intendiamo realizzare e alla quali stiamo già lavorando sarebbe oggi troppo lungo. Credo che i cittadini abbiano compiuto la loro scelta. anche perchè sul fronte opposto non è stata presentata una sola idea un solo progetto di sviluppo economico Mi auguro che questa fase di campagna elettorale dove i toni a volte sono stati davvero sopra le righe, termini oggi, e si apra un nuovo capitolo della storia di Santa Marinella. una storia che ci piacerebbe scrivere anche con il prezioso apporto di tutte le forze politiche in campo, siano esse di maggioranza od opposizione, perchè quando si lavora per il bene comune di una città e della sua popolazione, tutti gli obiettivi possono essere condivisi e raggiunti in assoluta sinergia.