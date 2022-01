Senza telefono da diverse settimane: l’SOS dei residenti di Farnesiana e Montericcio

di Fabrizio Ercolani

Residenti della zona della Farnesiana e di Montericcio senza linea telefonica da diverse settimane. “Non sappiamo più a chi rivolgerci, sono troppe settimane che siamo completamente isolati. – affermano- La nostra più grande preoccupazione è quella legata alla sicurezza. Viviamo in una zona rurale, distante dal centro abitato. Se c’è un’emergenza come facciamo?”.

Un grido d’appello forte e chiaro lanciato dopo aver atteso giorni e giorni senza ricevere alcuna risposta. “Il nostro augurio è che le istituzioni possano intervenire dandoci una mano a risolvere una situazione che sta diventando oggettivamente complicata. Nella zona ci abitano persone anziane, persone per le quali il telefono è una necessità primaria”.

Un problema che si acuisce ancora di più, per i ragazzi che, con la ripresa delle lezioni sono in Dad. “Un disservizio diffuso nella zona. -concludono- Ci auguravamo che fosse solo un problema momentaneo ma purtroppo dobbiamo constatare che è una situazione alla quale non riusciamo a venirne a capo. il telefono fisso non squilla o si alza la cornetta per rispondere o chiamare, ma non si sente assolutamente nulla. Sono già state effettuate diverse segnalazioni dagli utenti ma senza nessuna risoluzione al problema”.

La Farnesiana e Montericcio si trovano all’interno dell’incontaminata zona della Valle del Mignone, un’area poco antropizzata e lontana dal frenetico vivere della città. L’appello dei residenti è che le istituzioni possano aiutarli a risolvere questa problematica.