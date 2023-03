Sotto la Croce con la Madre: a Tarquinia un eccezionale incontro di musica e poesia

Riceviamo dalla Diocesi Civitavecchia-Tarquinia e pubblichiamo

Uno straordinario intreccio di musica e poesia al cospetto delmistero pasquale: domenica 2 aprile alle ore 19 la Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia propone un incontro di altissimo livello artistico, dal titolo: “Sotto la Croce con la Madre. Meditazioni in musica sulla Passione”.

All’inizio della Settimana Santa, nel suggestivo scenario di Santa Maria in Castello a Tarquinia, voci poetiche e note musicali si alterneranno per ripercorrere alcune celebri opere sulla Passione di Cristo. Il quartetto d’archi composto da Corrado Stocchi e Monica Castorina ai violini, Maria Letizia Beneduce alla viola e Manuel Perez al violoncello, eseguirà alcune sonate da “Le sette ultime parole del nostro Redentore in croce” di Franz Joseph Haydn, mentre Michele Ferlito e Rachele Giannini interpreteranno la lettura di brani del “Pianto della Madonna” di Jacopone da Todi e del “Poema della Croce” di Alda Merini.

Due opere letterarie eccezionali. Il “Pianto della Madonna” di Jacopone da Todi è infatti il risultato più alto della poesia volgare del XIII secolo, una lauda drammatica in cui i personaggi raccontano i momenti cruciali della Passione attraverso gli occhi di Maria che passa dallo sgomento, alla supplica, fino all’invocazione disperata al Figlio. La dimensione religiosa giunge a identificarsi con il senso del dolore e della sofferenza materna. Il “Poema della Croce” di Alda Merini è un canto cristologico intenso e drammatico, in cui Cristo e Maria dialogano con parole e silenzi, in cui appaiono nella loro umana fragilità e nella loro divina immensità.

A recitarne i brani due professionisti come Michele Ferlito e Rachele Giannini. Il primo, attore, calca palchi di indiscusso rilievo, come l’Olimpico di Vicenza ed il Globe Theatre di Roma.Rachele Giannini, attrice formatasi con maestri quali Diotaiuti e Garinei, ha recitato al Sistina e lavora al fianco di registi di spessore come aiuto regia, consulente storica e artistica.

Altrettanto prestigiosi i curricula dei musicisti: Corrado Stocchi, diplomato al Santa Cecilia di Roma, è da anni Primo violino di orchestre da camera e sinfoniche. Ha registrato per la Rai e Radio Vaticana, è docente di violino, collabora con Festival musicali di rilievo ed è fondatore dell’orchestra sinfonica di Civitavecchia; Monica Castorina, diplomata presso il Conservatorio Respighi, è docente di violino, teoria e solfeggio; vanta un lungo curriculum di partecipazioni a stagioni concertistiche e realizza incisioni cinediscografiche per noti film ed è specializzanda in musicoterapia Metodo Euterpe Sound in MultisensoryStimulation; Maria Letizia Beneduce, diplomata al Santa Cecilia di Roma, svolge attività concertistica sia come solista, sia in formazioni cameristiche e collabora con numerose orchestre tra le quali l’Orchestra Sinfonica Leggera della RAI e l’orchestra sinfonica di San Remo; Manuel Perez, diplomato presso il SantaCecilia di Roma, partecipa a note e numerose attività concertistiche, tra cui la Stagione Estiva del Teatro Arena di Verona. Svolge il ruolo di primo violoncello in varie orchestre italiane e registra come violoncello solista colonne sonore di film e documentari sia per la Rai che Mediaset.

Un parterre d’eccezione, dunque, per una serata di musica e poesia che proporrà una meditazione sulla fede, sul significato della Croce e una profonda riflessione d’amore e di salvezza.L’appuntamento è domenica 2 aprile alle ore 19 nella Chiesa di Santa Maria in Castello a Tarquinia.