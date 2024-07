“Stas’era libri e dintorni”, il 19 luglio un’iniziativa in ricordo di Paolo Borsellino

Per il 32esimo anniversario della morte di Paolo Borsellino nella strage di via D’Amelio, la rassegna “Stas’era libri e dintorni” organizza un evento commemorativo a Tarquinia Lido. L’iniziativa si terrà il 19 luglio alle 18:30 presso il Piad’HeArt Café, al civico 82 di viale dei Tritoni. L’evento si articolerà in due momenti distinti: inizialmente, ci saranno letture dedicate alla memoria di Borsellino, seguite dall’intervento registrato di Giovanni Impastato, fratello del giornalista Peppino Impastato, ucciso dalla mafia nel 1978.

Presentazione del Libro “Gli invisibili di San Zeno”

A seguire, ci sarà la presentazione del libro “Gli invisibili di San Zeno” (Mondadori, 2024) di Alessandro Maurizi. Il romanzo, ambientato nella Verona oscura e brumosa di fine Ottocento, narra le vicende di Federico Giorio, un giovane procuratore idealista realmente esistito, impegnato a inchiodare un ricco affarista mentre indaga su una serie di sanguinosi omicidi. Alessandro Maurizi, ispettore di Polizia e scrittore di successo, è anche direttore di Ombre Festival, una manifestazione letteraria che si svolge a Viterbo e dà voce ai protagonisti della cultura, del giornalismo, della giustizia e della politica italiana.

Promotori e Collaboratori dell’Evento

La rassegna “Stas’era libri dintorni” è promossa dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas) e dalla Società Benefit HeArtyWhere Benevolent Art, con il patrocinio del Ministero della Cultura (MiC). L’incontro del 19 luglio è organizzato in collaborazione con l’associazione umanitaria Semi di Pace, Unicoop Tirreno – Sezione Soci Etruria, il Coordinamento Civico contro le Mafie nell’Alto Lazio, e l’associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato. Considerando il numero limitato di posti, è consigliabile prenotare scrivendo a heartywhere@heartywhere.com o chiamando il 324 711 53 32.