Tarquinia, al via oggi il ciclo di incontri letterari della STAS

Al via oggi 26 febbraio il ciclo di incontri letterari organizzato dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (STAS) e Omnia Tuscia, con il patrocinio del Ministero della Cultura e in collaborazione con l’IISS “Vincenzo Cardarelli”. Nella cornice della sala Sacchetti, alle ore 17,30, al civico 4 di via dell’Archetto, a Tarquinia, Arnaldo Marcone, docente di storia romana all’Università Roma Tre e componente della direzione della “Rivista Storica Italiana”, presenterà il libro “L’ultimo anno dell’Impero. Roma: 476 d.C.” (Salerno editrice, 2021). Insieme al professore dell’IISS “Vincenzo Cardarelli” e consigliere della STAS Daniele Scalet, Marcone illustrerà le principali cause economiche, politiche e sociali che portarono alla caduta dell’Impero romano d’Occidente, attraverso una serie di quesiti a cui si cercherà di dare risposta nel corso dell’incontro, in un dialogo che coinvolgerà anche il pubblico. Per partecipare all’iniziativa (ingresso gratuito) è indispensabile essere in possesso del green pass rafforzato e della mascherina FFP2. Il numero massimo presenze nella sala Sacchetti è di 50 persone. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul link: https://us02web.zoom.us/j/85804102852.