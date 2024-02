Tarquinia, al via un’iniziativa di sensibilizzazione al rispetto dei boschi

Riceviamo da Se Ami Tarquinia e pubblichiamo

Il rispetto della natura e dei nostri boschi è importantissimo: come possiamo pensare di vivere in un luogo bello se non siamo noi i primi a tutelarlo?

Con questa premessa i volontari di alcune associazioni locali il 3 marzo si occuperanno di visitare, mostrare e riordinare alcune aree boschive tarquiniesi. L’iniziativa sarà volta a condividere una logica di impegno per le aree comuni ed a trasmettere l’importanza della tutela ambientale.

Dal 20 febbraio al 2 marzo, infatti, chi si troverà a fare escursioni e passeggiate nei boschi potrà segnalare le situazioni problematiche su cui riterrebbe opportuno un intervento. Il 3 marzo, oltre a diramare le varie fasi dell’iniziativa, saranno ascoltate le testimonianze di varie associazioni e privati cittadini sul tema ambientale, approfondendo il loro punto di vista, le loro esperienze ed il loro impegno.

Per l’iniziativa è attivo il contatto Whatsapp 371 799 1242 a cui inviare la segnalazione con relativa geolocalizzazione o il proprio auspicio riguardo future iniziative nei boschi. Ovviamente in caso di avvistamento di discariche abusive o similari è sempre opportuno avvisare le autorità competenti. Questa iniziativa è a titolo volontario ed è volta meramente a sensibilizzare sull’impatto dei nostri comportamenti sull’ambiente e sul nostro territorio.