Tarquinia, balla nudo alle 5 di mattina in mezzo alla strada: intervengono i Carabinieri

Risveglio quantomeno particolare per Tarquinia, quello di stamani: o almeno per i residenti e per chi, attorno alle 5, si è trovato a transitare in via delle Rose.

Un uomo, completamente nudo, ha infatti improvvisato una danza in mezzo alla strada, immortalata in video da vari testimoni con gli smartphone. Un episodio che ha causato più ilarità che preoccupazione, ma che a quanto si apprende dalla stampa locale ha richiesto l’intervento dei Carabinieri, che avrebbero bloccato e identificato l’uomo.