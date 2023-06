Riceviamo dal Tarquinia Calcio e pubblichiamo

L’ ASD Tarquinia Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con il mister Fabrizio Ercolani per la guida della prima squadra.

Per Mister Ercolani si tratta di un ritorno sulla panchina blugranata, dopo le fortunate esperienze in terra toscana sulla panchina di San Quirico e Manciano e dopo le esperienze in campionati importanti con Corneto, Tolfa e SFF Atletico.