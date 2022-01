Tarquinia, c’è l’ordinanza: scuole chiuse e studenti in DAD sino al 24 gennaio

Scuole pubbliche e private chiuse, a Tarquinia, sino al 24 gennaio e didattica a distanza per gli studenti di ogni ordine e grado: nell’aria da qualche giorno e nonostante l’ordinanza di riapertura delle scuole da parte del presidente della Regione Lazio, nella città tirrenica le aule resteranno vuote per due settimane in più rispetto al rientro previsto per lunedì 10. Chiuso anche l’asilo comunale di via Palmiro Togliatti.

A giustificare la decisione del sindaco Giulivi, l’aumento del numero di contagi in città, notevole soprattutto nell’ultima settimana e la scelta precauzionale per evitare l’ulteriore diffusione del contagio, ulteriormente nel periodo post festivo, legate anche alla difficoltà di reperimento per tutti delle mascherine FFP2 e dell’assenza, per le scuole cittadine, dello screening della Regione Lazio.