Tarquinia celebra Sant’Antonio Abate: il calendario degli eventi tra fede e tradizione

“Ce ne sono di chiese e di chiesuole, al mio paese, quante se ne vuole! E santi che dai loro tabernacoli son sempre fuori a compiere miracoli”: facendo fede a quanto di lei raccontava il “suo” poeta Vincenzo Cardarelli, Tarquinia vive tante tradizioni legate alla religione e alle sue tante parrocchie. Anche per questo la città si prepara a celebrare la festa di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e dei poveri, con un ricco programma di eventi religiosi e popolari. Dal 14 al 19 gennaio, la comunità si riunirà per rendere omaggio al santo e partecipare a una serie di iniziative che uniscono tradizione e devozione.

Un programma ricco di eventi

La festa prenderà il via il 14 gennaio con il triduo in onore di Sant’Antonio Abate. Seguiranno la solenne celebrazione liturgica, la partecipazione al pellegrinaggio giubilare diocesano e la tradizionale processione per le strade della città. Uno degli appuntamenti più attesi – nonchè una sentita tradizione del gennaio tarquiniese – è la benedizione degli animali, che si terrà domenica 19 gennaio in piazza Belvedere. Non mancheranno momenti di festa e convivialità, con la lotteria, l’animazione per bambini e l’accensione del fuoco in onore del santo.

Appuntamento: Festa di Sant’Antonio Abate

Data: 14-19 Gennaio 2025

Luogo: Tarquinia, Chiesa di S. Giovanni Gerosolimitano e centro storico

Info: Processione, benedizione degli animali, feste popolari. Ingresso libero