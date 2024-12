Tarquinia, domenica 15 dicembre alla Cittadella l’Arlem Ensemble in concerto

Domenica 15 dicembre la Cittadella di Semi di Pace, in località Vigna del Piano a Tarquinia, ospiterà un concerto dell’Arlem Ensemble: l’evento, con ingresso a offerta libera, si propone come un viaggio musicale attraverso il cambiamento culturale e sociale tra Ottocento e Novecento, con un programma che include opere di Beethoven, Glinka, Bruch e Shostakovich.

Il programma musicale e il tema del cambiamento

L’Arlem Ensemble proporrà un repertorio che spazia dal Trio op. 1, n. 1 di Beethoven a tre canzoni russe di Glinka, passando per Bruch e chiudendo con cinque pezzi per violini e pianoforte di Shostakovich. Germana Giorgerini (flauto), Alessio Fumagalli (violino), Daniel Cicero (viola) e Giovanna Vincentini (pianoforte) si alterneranno in diverse formazioni, accompagnati dalla narrazione di Eleonora Di Fortunato, che guiderà il pubblico attraverso le trasformazioni culturali dell’Europa tra Ottocento e Novecento. Il concerto esplorerà come la musica abbia influenzato e accompagnato i cambiamenti sociali, sottolineando il ruolo dell’arte come strumento di riflessione e trasformazione.

L’Arlem Ensemble e la tradizione musicale

L’Arlem Ensemble è composto da musicisti con una consolidata esperienza professionale in orchestre italiane e internazionali, tra cui il Teatro dell’Opera di Roma e il Maggio Fiorentino. Il gruppo nasce dall’esperienza del quartetto Arlem Cuatro, attivo da oltre trent’anni, e si dedica alla reinterpretazione del repertorio orchestrale in chiave cameristica, spaziando dal barocco alla musica contemporanea. L’evento si inserisce nella missione dell’Ensemble di valorizzare la musica da salotto, proponendo brani sia in versioni originali che in adattamenti curati da Daniel Cicero.