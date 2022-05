Tarquinia, domenica 29 maggio al teatro la finale del concorso musicale “Musica è”

Riceviamo e pubblichiamo

Torna a Tarquinia dopo 4 anni la Finale di Musica E’, dodicesima edizione. Domenica 29 maggio la Finale al Teatro “Rossella Falk” con inizio dalle ore 21.00. Un evento fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale ed in particolare dall’Assessore alla Cultura Martina Tosoni e dal Vicesindaco Luigi Serafini.

Il Premio Musicale, che porterà i Vincitori delle varie Categorie: Inediti Pop/Rock; Inediti Urban/Rap, Editi/Cover, Band alle selezioni per il prossimo Sanremo Giovani di Amadeus, vanta tra i partecipanti/vincitori delle edizioni passate: Tecla Insolia (Vincitrice di Sanremo Young e poi 2^ classificata tra le nuove proposte del Festival di Sanremo, Alessio Bernabei (Amici 2013 e 3 Festival di Sanremo Categoria Big), Alice Paba (Vincitrice The Voice 2016 e Festival di Sanremo Categoria Big), Simo Veludo (Vincitore Festival di Castrocaro 2021), Greg Rega (Vincitore All Together Now 2020) e tantissimi altri che hanno avuto la possibilità di importanti esperienze discografiche e televisive nazionali.

Musica E’ infatti non è solo un concorso canoro, ma vuole dare la possibilità di crescita artistica, con la presenza di nomi molto importanti del panorama musicale nazionale tra i Giudici che durante le passate giornate di selezione hanno anche tenuto importanti masterclass di preparazione e arricchimento artistico.

In particolare quest’anno i giudici saranno: Rory Di Benedetto (Autore Multiplatino per Marco Mengoni ed altri Artisti e Vincitore come Autore del Festival di Sanremo Categoria Giovani nel 2018 ed anche Auditore per il programma XFactor); Tony Maiello (Cantante Vincitore della Categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2010 ed ora Autore multiplatino di impostanti successi per tra gli altri Laura Pausini, Marco Mengoni (suo l’ultimo singolo di Mengoni e Madame); Alice Paba, Andrea Perrozzi (cantante/attore/autore di colonne sonore e delle musiche degli spettacoli teatrali e televisivi di Enrico Brignano), Marco Vito (cantante protagonista del Musical “Giulietta e Romeo” di Riccardo Cocciante, Direttore d’Orchestra ad Amici nel 2019 e vocai coach per “Ti lascio una canzone”, “The Voice”, “Ora o mai più”). Per assistere allo spettacolo di domenica il costo d’ingresso è di 5 euro, biglietto acquistabile prima dell’inizio spettacolo a partire dalle ore 20.00 o prenotandosi al 366 4689339.