Tarquinia, dopo lo streaming di Natale il 31 dicembre arriva il concerto di capodanno

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

Musica, sorrisi, ricordi, per vivere un Natale di vicinanza, nonostante tutto. Tarquinia ha potuto passare virtualmente assieme la serata del 25 dicembre, grazie all’appuntamento trasmesso in televisione sul digitale terrestre e in streaming sui canali social del Comune di Tarquinia.

Un concerto di Natale che ha visto come protagonista, su tutti, la musica, sia con il blues del Xmas Special Quartet dell’Associazione -WoW records che con le armonie del coro Etruschorus che opera nell’Associazione Sound Garden Tarquinia.

Ma ogni Natale che si rispetti vive di ricordi condivisi, ed ecco i racconti di Carla Valdi su episodi passati del Natale tarquiniese, dell’entusiasmo dei bambini – quelli, ad esempio, degli istituti “Ettore Sacconi” e “Santa Lucia Filippini”, che hanno cantato per il pubblico dei concittadini un’allegra versione di Felix Navidad – e di affetti e amicizia. È stato emozionante, perciò, far visita virtuale, con dei collegamenti in diretta, con Maria Valeri, Luca ed Emma Zamboni da San Diego, Emanuele Marca dal Brasile e Matteo Edoardo Paoloni da Madrid, salutati e intervistati dal direttore de lextra.news Stefano Tienforti.

Una bella serata, insomma, resa possibile dal lavoro e dalla professionalità di Alessandro Passamonti, che ha curato la regia dell’evento, con il supporto alle camere di Fabrizio Farroni e David Cerquetelli e all’audio di Antonio Pellegrini.

Un team pronto a tornare all’opera per la notte di Capodanno: il 31 dicembre, dalle 22 e 30, i tarquiniesi potranno festeggiare assieme nonostante il lockdown, sempre sul canale 629 del digitale terrestre e sui canali YouTube o Facebook del Comune di Tarquinia. La musica sarà quella dei Doppio Malto, ma non mancheranno, anche in questa occasione, sorprese ed emozioni sino al countdown che scandirà l’arrivo del 2021.

Le iniziative sono organizzate e promosse dal Comune di Tarquinia, con la collaborazione del CAG – Centro di Aggregazione Giovanile, e dei suoi ragazzi, e sono state finanziate il 2 dicembre scorso dal Consiglio regionale del Lazio nell’ambito del bando “Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee alla valorizzazione delle tradizione natalizie, alla lotta alla povertà e all’ emarginazione, al contrasto alla crisi economica e sociale e al sostegno alla famiglia da realizzarsi nel periodo compreso tra l’8 dicembre 2020 e il 7 gennaio 2021”.