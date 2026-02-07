Tarquinia, è tempo di carnevale: tre sfilate tra centro storico, musica e il rito della Mora

Entra nel vivo il Carnevale di Tarquinia, pronto a trasformare il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto animato da sfilate di gruppi mascherati, musica e momenti di intrattenimento. L’edizione 2026 è organizzata dal Comune di Tarquinia in collaborazione con la Pro Loco Tarquinia e il gruppo di volontari “Troppo Forti”, con l’obiettivo di valorizzare il cuore della città e rafforzare il senso di comunità attraverso una delle feste più partecipate dell’anno.

Le sfilate vedranno protagonisti tre gruppi tematici pensati per coinvolgere tutte le età: un omaggio agli anni ’70 e ’80 tra musica e cultura pop, il gruppo ispirato ai Minions dedicato ai più piccoli e un gruppo a tema libero, spazio aperto alla fantasia e alla creatività dei partecipanti.

Percorsi e orari delle sfilate dell’8, 15 e 17 febbraio

Sono tre le date in calendario (qui le variazioni a sosta e viabilità in città). Il primo appuntamento è fissato per domenica 8 febbraio, con partenza alle ore 15.30 da piazzale Europa. Il corteo attraverserà via Umberto I, piazza Cavour e corso Vittorio Emanuele, per concludersi in piazza Giacomo Matteotti, dove è prevista una festa finale tra musica e colori.

Domenica 15 febbraio, sempre alle 15.30, il percorso sarà effettuato in senso inverso: partenza da piazza Giacomo Matteotti e arrivo a piazzale Europa, offrendo una nuova prospettiva sul centro storico in festa.

Il momento più atteso è in programma martedì grasso, 17 febbraio (prevista anche un’uscita anticipata dalle scuole). Anche in questo caso la partenza è fissata alle 15.30 da piazzale Europa, con arrivo in piazza Giacomo Matteotti. La sfilata sarà arricchita dal tradizionale corteo della Mora, simbolo del Carnevale tarquiniese, che culminerà con il suggestivo rogo finale, salutando il periodo carnevalesco tra luci, musica e applausi.

Possibili rinvii in caso di maltempo

L’organizzazione fa sapere che, qualora le condizioni meteorologiche non lo consentissero, le sfilate potranno essere annullate e rinviate a date successive.