Tarquinia, Gabriele Brandi premiato a Calzavecchio di Reno per lo scatto fotografico tra le api

A Calzavecchio di Reno si è svolta la premiazione del concorso fotografico nazionale “Salviamo le api e le Biodiversità” organizzato dal LionsFotoItalia. Il primo premio è stato assegnato a Gabriele Brandi, uno studente dell’istituto Cardarelli di Tarquinia, per la sua straordinaria foto intitolata “La Rinascita”. Gabriele ha ritirato il premio direttamente dalle mani del presidente Giordano Bruno.

Riconoscimenti e premi speciali

Durante la premiazione, il presidente Giordano Bruno ha omaggiato Gabriele con due prestigiosi libri fotografici: “Sud” del fotografo Sergio Vaiani e “Libertà per le Donne iraniane” del fotografo Conrad Mularoni. Questi riconoscimenti testimoniano l’importanza e la qualità del lavoro di Gabriele, sottolineando il suo talento emergente nel campo della fotografia.

Ringraziamenti e supporto locale

Gabriele ha già ricevuto i complimenti del Lions Club di Tarquinia al momento della proclamazione in primavera. In particolare, ha voluto ringraziare Ape Velka e Valeria Peparello per avergli dato l’opportunità di fotografare nel loro alveare, contribuendo così al suo successo. Questo supporto locale è stato fondamentale per il giovane fotografo, che continua a crescere e a farsi notare nel mondo della fotografia.