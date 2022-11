Tarquinia, i ringraziamenti e le foto ufficiali de “Le vie dell’horror”

Riceviamo da “La Tribù Pirata” (Emiliano Mariani, Sandro Bonfranceschi, Fabio Gagni, Roberto Corridoni, Stefano Razzi) e pubblichiamo

Il “Gruppo Volontari Tribù Pirata”, dopo il grandissimo successo delle 3^ edizione delle “Vie dell’horror” tenutosi a Tarquinia il 31 Ottobre dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia, vuole ringraziare, oltre all’ amministrazione comunale, all’assessore Martina Tosoni, al consigliere Matteo Costa, al C.A.G (centro di aggregazione giovanile), nelle persone di Alessandra Vincenti e Paolo Natali, alla AEOPC nella persona di Alessandro Sacripanti, alla Pellicano s.r.l che ci ha concesso a titolo gratuito l’immobile dove sono nate le nostre creazioni, a Roberto Romano fotografo, a Stefano Tienforti de lextra.news, a Ilias Bridolini per aver prestato la sua voce, a Giuseppe Calandrini (Special guest direzione musicale) che ha messo a disposizione la sua arte creando le colonne sonore che hanno accompagnato il percorso, alla Assotour per aver offerto la cena di fine spettacolo ai figuranti, ai cittadini e turisti intervenuti a migliaia alla manifestazione, ai residenti e le attività interne al percorso, che ci hanno supportato e sopportato per giorni, tutti coloro che, mettendo a disposizione il proprio tempo e la propria persona, con cuore, passione, sacrificio, impegno e voglia di fare hanno permesso di portare a compimento questo riuscitissimo evento.

Per il supporto tecnico ringraziamo: Comitato San Martino, Onoranze funebri f.lli Elisei, Old station pub, Pasticceria Gentili , Dithec. In ordine esclusivamente casuale ringraziamo i protagonisti assoluti dell’evento, i figuranti: Massimo Scirocchi, Serena Gasparri, Sophia Testaguzzi, Alfredo Marzioni, Tatiana Battellocchi, Mosconi Elisa, Barbara Pierozzi, Mauro Tortella, Martina Santella, Lidia Guerra, Patrizia Giorgini, Ylenia Tidei, Maria Superti, Simona Cea, Monica Marini, Alessia Barcaroli, Stella Martelli, Giuseppina Befani, Sara Sileoni, Nicole Mariani, Fausto Mariani, Vittorio Patarchi, Francesco Vitali, Matthew Centini, Francesco Castignani, Lorenzo Marianello, Matteo Piferi, Sara Di Giandomenico, Andrea Benvenuti, Angela Fiorani, Alessia Fiorani, Aurora Viscarelli, Catia Subrizi, Andrea Razzi, Damiano Lucarelli, Dennis Lucarelli, Martina Lucarelli, Raffaela Severini, Denis Proietti, Gaia Ambra, Mirko Carolini, Sara Sileoni, Giada Bonelli, Marina Drago, Alessia Gentili, Elisa Gentili, Dayana Di Domenico, Marzio Totino, Tiziano Totino, Irene Gagni, Gianluca Riti, Samuele Corinti, Gianguido Rossi, Marco Facchini, Roberto Giorgi, Davide Mainardi, Alessandro Mescia.

Di seguito la galleria delle foto ufficiali dell’evento, a firma di Roberto Romano