Tarquinia, ieri la visita del Presidente della Commissione Regionale Agricoltura e Ambiente Valerio Novelli

Riceviamo e pubblichiamo

Ieri importante incontro sulle tematiche dei fiumi Marta e Mignone, promosso dal Vicepresidente dell’Università Agraria Alberto Tosoni.

In visita a Tarquinia, il Presidente della Commissione Regionale Agricoltura e Ambiente Valerio Novelli, invitato ad un sopralluogo con la presenza del funzionario della Direzione Regionale Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa Suolo, ha costatato dal vivo le problematiche più volte esposte nei numerosi report inviati alla Regione Lazio da Tosoni, ponendo dunque un ulteriore e importante passo nel percorso di lavori sui bacini idrici iniziato ormai oltre due anni fa, grazie ad una fattiva collaborazione tra differenti strutture.

Alberto Tosoni ha espresso parole molto lusinghiere verso il Presidente della Commissione dedicata all’agricoltura ed all’ambiente: “Siamo in contatto con Valerio Novelli sin da prima dell’inizio della pandemia, e si è dimostrato sempre disponibile all’ascolto ed al confronto. Ci ha permesso di esporre le problematiche dell’agricoltura legate alla sicurezza idraulica, prima al fiume Mignone e poi al fiume Marta. Tengo a ringraziare il Presidente per la disponibilità da sempre mostrata, con cui è sempre un piacere poter lavorare per un comune obiettivo di miglioramento del nostro territorio”.

L’incontro non è stata solo l’occasione per fare il punto dei lavori in fase di progettazione e per l’analisi degli interventi già svolti rivolti alla mitigazione dei rischi idraulici, ma anche l’opportunità per Tosoni di ribadire l’importanza di un monitoraggio sistematico dei corsi d’acqua con un piano di manutenzioni costanti, programmate ordinariamente che interessi tutti gli Enti preposti alla salvaguardia dei fiumi. Il Presidente ha incontrato anche alcune realtà agricole della zona.