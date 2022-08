Un appuntamento stimolante e curioso per gli appassionati di fotografia e non solo: dopo una prima esibizione, il mese scorso, a Santa Marinella, Ilaria Serafini porta ora alcuni dei suoi scatti a Tarquinia.

Il 22, 23 e 24 agosto, infatti, alcune foto di Ilaria saranno esposte presso Il locale di nome e di fatto, in via XX Settembre: un’opportunità in più, anche passeggiando tra i banchi del DiVino Etrusco. Nella galleria alcune anteprime degli scatti in esposizione.