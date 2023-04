Tarquinia, il 4 maggio il Job Day per favorire l’incontro tra chi cerca e chi offre lavoro

Sono già oltre 1000 i posti disponibili e in continuo aggiornamento, per il Job Day che si terrà a Tarquinia giovedì 4 maggio dalle 10 alle 14: lo rende noto la Regione Lazio nella sezione news del proprio sito istituzionale.

L’evento è in programma presso i locali del’IISS “Vincenzo Cardarelli”, strada provinciale Porto Clementino, e “mira a favorire – come spiega la Regione – l’incontro tra cittadini in cerca di occupazione e le aziende del Lazio nel settore del turismo e della ristorazione, in procinto di iniziare una nuova e – si preannuncia – importante stagione, dopo le chiusure e le difficoltà degli anni passati”.

Per accedere ai colloqui con le aziende è necessario registrarsi al form online al link Job Day Tarquinia. L’evento è organizzato da EBTL in collaborazione con la Regione Lazio, l’Agenzia regionale Spazio Lavoro, DiSCo Lazio, la ConfCommercio Lazio Nord, Confesercenti e WeTarquinia.