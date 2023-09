Tarquinia, il comitato San Martino dona 3mila euro ai territori alluvionati dell’Emilia Romagna

(f.e.) Il Comitato di quartiere San Martino dona 3mila euro ai territori alluvionati dell’Emilia Romagna. “Quest’anno il Comitato ha deciso di devolvere l’intero ricavato della Sagra del Melone alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. – spiega il Presidente Carlo Cecchelin- Mantenendo fede all’impegno preso, in questi giorni abbiamo provveduto a bonificare la cifra di 3mila euro. Un piccolo aiuto che ci auguriamo possa essere utile a chi in un istante ha perso tutto”. La sagra del Melone si svolge nella seconda decade di luglio nel quartiere San Martino ed è abbinata ai festeggiamenti in onore di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori. Tutti gli anni, il ricavato dell’ultima festa popolare rimasta in città viene utilizzato per i lavori di manutenzione della Chiesa di San Martino, la più antica della città. Negli anni sono stati ripristinati gli affreschi, il fonte battesimale, il rosone, le finestre e i banchi; quest’anno il ricavato è stato deciso di indirizzarlo per una nobile causa.