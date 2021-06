Tarquinia, iniziati nel weekend i turni serali della Polizia locale

Al via da venerdì sera, 18 agosto, il turno serale dei vigili della Polizia Locale del comune di Tarquinia che per tutti i fine settimana di questa estate 2021 continueranno il servizio fino alla mezzanotte. Lo rende noto l’ente tramite la sua pagina Facebook.

“E’ inoltre attivo da ieri anche il servizio di “Mare Sicuro” lungo i 361 km di litorale da Montalto di Castro a Minturno, – continua il post – circa 250 uomini e donne distribuiti in 17 uffici marittimi vigileranno come ogni anno i 3 compartimenti marittimi della Regione Lazio (Civitavecchia, Roma-Fiumicino e Gaeta). Ricordiamo il numero per le emergenze in mare attivo 24 ore su 24 – 7 giorni su 7 a cui risponderà l’ufficio della Guardia Costiera più vicino”. Il numero per le emergenze in mare è 1530.