Tarquinia, la nota del Movimento Civico sul consiglio comunale

Ieri 29 luglio 2020 alla conclusione del Consiglio Comunale tenutesi nella stessa mattinata, rendiamo noto ai cittadini che in merito alle due mozioni presentate all’attuale amministrazione comunale nello specifico:

La prima era rivolta ad impegnare il Consiglio Comunale nell’attivarsi affinché si potesse aggiungere alla detrazione fiscale prevista dalla Legge 160/2019 e s.m.i., la quota mancante pari al 10% delle spese da sostenere (non prevista dal contributo statale) per gli interventi di rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura.

La seconda invece, riguardava la necessità nell’attivarsi quanto prima al fine di far applicare la riduzione del 20% dell’imposta comunale sugli immobili (IMU), per chi provvederà al pagamento mediante addebito diretto sul conto corrente bancario, così come previsto dal recente provvedimento inserito nel decreto rilancio (D.L. 34/2020) diventato Legge a seguito dell’approvazione da parte di Camera e Senato.

L’intero Consiglio ad unanimità dei presenti, dopo piccole modifiche apportate alle due mozioni, si è espresso con voto favorevole per entrambe.

Nel lavoro, nella vita e nella politica non è affatto facile collaborare e condividere, in quanto i pensieri e le variabili che possano influenzare gli stessi sono molte, tante sono le menti da accordare ma, ci auguriamo, che la stessa determinazione e compattezza dell’intero Consiglio, venga applicata in futuro per il rigetto dell’emendamento, arti. 7 c. 1 della L. R. n. 27 del 1998 e s.m.i., sull’approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, come già oggi anticipato in consiglio dalle forze politiche presenti.

Movimento Civico per Tarquinia