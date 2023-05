Tarquinia, la Pro loco raccoglie 1500 euro per l’azalea della ricerca dell’Airc

Riceviamo e pubblichiamo

Contro il cancro Tarquinia c’è. È stata un successo la distribuzione delle azalee della ricerca messe a disposizione dall’Airc per la Pro loco Tarquinia, referente della manifestazione nella città etrusca.

“Abbiamo raccolto 1500 euro – affermano dalla Pro loco Tarquinia –. La risposta delle persone è stata molto positiva. Nonostante il maltempo dello scorso fine settimana, abbiamo finito le azalee in poche ore. In tanti poi ci hanno chiesto come poter contattare l’Airc per avere più informazioni sulle attività dell’associazione, dimostrando grande interesse e sensibilità. Un ringraziamento va ai tarquiniesi per la loro generosità e alle volontarie che hanno reso possibile questa iniziativa”.

La campagna dell’azalea della ricerca, partita nel 1984, con l’obiettivo di diffondere maggiore consapevolezza riguardo ad abitudini e comportamenti più salutari che possono giocare un importante ruolo nella lotta ai tumori, ha permesso nel tempo di raccogliere oltre 280 milioni di euro. Tali risorse hanno consentito agli scienziati oncologici di lavorare senza interruzioni, nel tentativo di diagnosticare più precocemente tutte le forme di cancro e di curare con maggiore efficacia tutte le pazienti.