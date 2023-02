Tarquinia, l’ANPS celebra Antonio Giannini per l’attività in Polizia e nell’associazione

Riceviamo dall’ANPS Tarquinia e pubblichiamo

Questa mattina, il Presidente della Sezione A.N.P.S. di Tarquinia Maurizio Paliani ha consegnato al predecessore Antonio Giannini una pergamena di “Attestato di Benemerenza”, rilasciato dalla Presidenza Nazionale A.N.P.S., su espressa richiesta della locale Sezione.

La motivazione per la quale è stato concesso tale riconoscimento è da attribuire alla lunga carriera di Antonio Giannini passata nella Polizia di Stato. Oltre 40 anni di servizio nella Polizia Stradale (20 anni da Comandante del locale Distaccamento), in congedo per raggiunti limiti di età, ha fondato unitamente al Dott. Vivenzio Peruzzi l’attuale Sezione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e l’ha diretta per 20 anni, sino al subentro di Maurizio Paliani. Una vita dedicata alla Polizia di Stato prima ed all’Associazione poi. Oggi a circa 92 anni segue comunque soddisfatto la crescita esponenziale e le bellissime iniziative della Sezione da lui fondata ed alla quale ha dedicato tanto tempo.