Tarquinia, l’appello dall’AVAD: “Un aiuto per allietare l’ultimo riposo della nostra cara Fathya”

“Cari amici, abbiamo bisogno del vostro aiuto ora, per la nostra cara Fathya, scomparsa improvvisamente, stroncata da un infarto pochi giorni fa”: l’appello arriva direttamente da Tarquinia Lido, dalle strutture dell’AVAD, storica, preziosa e apprezzata realtà tarquiniese che da decenni si occupa di accoglienza e assistenza alle persone bisognose.

“Da tanti anni ospite dell’AVAD, – spiega un post Facebook – era giunta in Italia per essere assistita, era stata portata alla nostra associazione volontari assistenza disabili per trascorrere un soggiorno estivo nel 1995 e lì era rimasta. Si divertiva a creare dei bellissimi braccialetti colorati con le perline e cestini portapenne con molette e materiali di riciclo. Da alcuni anni era impegnata nel progetto “LavAbile”, creato dall’associazione ambientalista Fare Verde, un laboratorio per la realizzazione di sapone profumato al quale partecipavano gli ospiti dell’Avad”.

“Chi non si ricorda di lei a Tarquinia lido, – continua il ricordo dell’associazione – a primo impatto un po’ scontrosa ma se la conoscevi bene era dolce, affettuosa e regalava sempre un sorriso anche a chi in realtà era più fortunato di lei… Ha lasciato un grande vuoto in tutti noi, la malinconia di una persona che non puoi più avere accanto ma che camminerà nei nostri cuori per sempre!”

“Abbiamo aperto una lista donazione su A.V.A.D. codice iban: IT72 B030 6973 2901 0000 0000 203 (causale: Donazione Fornetto Fathya) per acquistare un fornetto, e pagare le spese muratorie dello stesso, per allietare l’ultimo riposo della nostra cara Fathya. Il vostro sostegno ci conforta e ci accompagna nel lavoro quotidiano. Grazie anticipatamente per chi ha avuto nel cuore la nostra cara Fathya e ha con amore voglia di aiutarla e aiutarci!”