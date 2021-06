Tarquinia, le ginnaste di Arteritmica protagoniste ai campionati OPES a San Marino

Riceviamo e pubblichiamo

Le ginnaste dell’Arteritmica sono tornate su una pedana nazionale! Nei giorni 28, 29 e 30 maggio 2021 le ragazze tarquiniesi hanno partecipato ai campionati OPES 2021 di ginnastica ritmica, organizzati nella splendida cornice della Repubblica di San Marino.

Venerdì 28 le prime a scendere in pedana sono state Noemi Bernini e Giada Conversini che, nella categoria LB, guadagnano il bronzo con la coppia cerchi. Nella stessa giornata la squadra palla LC composta da Lucrezia Filomeni, Federica Timperi e Chiara Perticarari sale sul secondo gradino del podio.

Sabato 29 è la volta degli esercizi individuali. Raisa Rascarache e Arianna Mencarini, nella categoria A3 livello LA1, si piazzano quarte a parimerito. Nella categoria A4, sempre LA1, Vanessa Lombardi si mette al collo la medaglia di bronzo seguita, al quarto posto, dalla compagna Nicole Nicolai. Bronzo anche per Valentina Breccia, nella categoria J1 livello LB1, e per Chiara Perticarari, J3 livello LB1. Diletta Caoletti si posiziona ai piedi del podio nella categoria S1 livello LB1.

Le ultime a scendere in pedana, nella mattinata di domenica 30, sono state Federica Timperi e Lucrezia Filomeni che, nella categoria S2 livello LC, si piazzano entrambe terze a parimerito.

Bottino di medaglie per le atlete tarquiniesi, nonostante alcuni errori nelle esecuzioni e la difficoltà nel trovarsi a competere contro ginnaste ben più preparate di loro, molte delle quali si sono regolarmente allenate in palestra sin da settembre. Tutte le agoniste dell’Arteritmica, infatti, hanno ripreso con regolarità e su un campo idoneo solo da febbraio e si sono trovate a dover accelerare notevolmente la preparazione degli esercizi e la ripresa fisica, per non perdere un altro anno sportivo. A fronte delle tante difficoltà attraversate, dunque, le tecniche Arianna Girardi e Serena Sileoni si dichiarano soddisfatte dei risultati raggiunti e della forza di volontà dimostrata da tutte le ragazze, per niente scoraggiate dalla consapevolezza di non essere al top della forma atletica.

Per molte di loro l’anno sportivo 2020-2021 si è concluso con la trasferta di San Marino ma alcune di queste ragazze proseguiranno con la preparazione delle gare per tutto giugno, in vista dei campionati nazionali F. G. I. che avranno luogo a Rimini proprio nell’ultima settimana del mese.