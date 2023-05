Tarquinia, l’Etruscan Castle alla conquista dell’Inferno di Mantova sull’onda dell’entusiasmo per la OCR di domenica scorsa

Dopo il grande successo della prima edizione dell’Etruscan Race – Spring Edition organizzata dall’Asd Etruscan Castle domenica 7 maggio che ha visto protagonisti oltre 120 atleti che si sono messi alla prova nel bellissimo scenario di Tarquinia Lido in un percorso di 4 km e 20 ostacoli, sarà un week end pieno di emozioni quello che vedrà impegnati gli atleti tarquiniesi nella seconda tappa della Inferno Run Series, la più grande corsa ad ostacoli giunta ormai alla 10 edizione.

Si terrà a Mantova questo fine settimana, l’Inferno Park, la seconda tappa della Inferno Run Series, ospitata presso hu Altomincio village, immerso nel verde tra le colline Moreniche e il fiume Mincio, a pochi km dal Lago di Garda.

Numerosi saranno gli atleti tarquiniesi alla partenza con la maglia dell’Asd Etruscan Castle, giovane realtà sportiva capitanata da Luigi e Matteo Campolungo che da qualche anno è diventata il punto di riferimento di numerosi atleti che si avvicinano alla disciplina delle OCR- Obstacle Course Race.

Infatti saranno ben 21 gli atleti alla partenza che si divideranno nelle diverse categorie Short Pro, Long Pro, Long Open. Novità di quest’anno sarà la partecipazione di ben 8 bambini cresciuti tra le fila dell’associazione che si confronteranno nella categoria “Kids” con i pari età provenienti da tutta Italia.

“È una grande soddisfazione partecipare cosi numerosi ad un evento cosi prestigioso, – dichiarano dall’associazione – segno dell’importante lavoro portato avanti in questi due anni. L’obiettivo è sicuramente quello di continuare la strada intrapresa cercando di coinvolgere sempre più persone in questa splendida disciplina.”

E Mantova arriva per i ragazzi di Etruscan Castle quando è ancora forte l’emozione e la soddisfazione per la gara dello scorso weekend che per la prima volta, dopo le esperienze alla Roccaccia, ha portato una OCR sulle rive del mare di Tarquinia: oltre cento iscritti di ogni età pronti a confrontarsi con se stessi e con gli avversari sulla sabbia di Tarquinia Lido in una mattinata di spettacolo raccontata dalla foto della galleria sottostante.

Un grazie, da parte dell’organizzazione, va al Comune di Tarquinia, in particolare all’assessore Martina Tosoni e al consigliere Matteo Costa, alla Polizia Locale, alla CRI di Tarquinia, all’AEOPC Tarquinia, alla FIOCR, a Idea Radio per il supporto tecnico e audio, a Decathlon Club di Roma e tutti gli sponsor (Europa Security, Domenica Messina, Stile Ferro, Dilas Grau, La Quadra, Bomber Beach, Pizza Point, Boca Alimentari e Centro Benedetti) e a tutto lo staff Etruscan impegnato sul percorso e tra gli ostacoli.