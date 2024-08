Tarquinia Lido, allo stabilimento Tibidabo Beach si è svolta l’esercitazione con i cani da salvataggio della SICS

Tarquinia Lido ha ospitato il 10 agosto un’ esercitazione in mare con i cani da salvataggio, organizzata da Life Guard Italia in collaborazione con l’Associazione Italiana Cani da Salvataggio (SICS). L’evento si è svolto presso la spiaggia dello stabilimento Tibidabo Beach, attirando l’attenzione di bagnanti e curiosi. Alla dimostrazione hanno partecipato il sindaco Francesco Sposetti, oltre al personale della Capitaneria di Porto di Civitavecchia e Montalto di Castro. L’obiettivo dell’iniziativa era sensibilizzare il pubblico sui rischi del mare e fornire informazioni sui comportamenti da adottare in caso di emergenza.

Il Piano di Salvataggio Collettivo: un successo in crescita

Il “Piano di salvataggio collettivo” è stato avviato nel 2021, su impulso del Sindacato Italiano Balneari e con l’autorizzazione della Capitaneria di Porto di Civitavecchia. Marzia Marzoli, presidente del Sib Lazio, ha sottolineato l’importanza di questo progetto, che ha contribuito in modo significativo a ridurre il numero di incidenti in acqua. Grazie a queste misure, Tarquinia si è affermata come una delle località balneari più sicure, rendendo la costa un luogo piacevole per residenti e turisti.

Un impegno costante per la sicurezza delle spiagge

Il sindaco Francesco Sposetti ha evidenziato l’importanza di educare ed informare i turisti, soprattutto durante la stagione estiva, quando il litorale di Tarquinia, che si estende per oltre 20 chilometri, è particolarmente affollato. L’amministrazione comunale, insieme alle autorità competenti, è impegnata a potenziare le postazioni di salvamento nelle spiagge libere, garantendo così una maggiore sicurezza per tutti coloro che frequentano il mare. Eventi come l’esercitazione con i cani da salvataggio rappresentano un passo avanti verso una maggiore consapevolezza e protezione in mare.