Tarquinia, l’UDC chiede chiarimenti alla Pro Loco: “Ci sono componenti che appartengono a partiti politici”

Riceviamo dall’UDC Tarquinia e pubblichiamo

Avendo appreso come dallo Statuto ProLoco Nazionale all’art. 1.2 e dallo Statuto Regione Lazio all’art.1.3 che la Proloco in acronimo UNPLI è definita: “associazione apartitica ed indipendente da qualsiasi ideologia, dotata di autonomia patrimoniale”, ad oggi presentiamo formale interrogazione alla ProLoco di Tarquinia in quanto è realtà ben nota la presenza di alcuni componenti all’interno dell’associazione stessa con evidente appartenenza a partiti politici.

Quanto ciò premesso ci mette in condizione di formulare alla ProLoco di Tarquinia richiesta di chiarimenti dovuti per l’inosservanza sia dello Statuto Nazionale che di quello Regionale. Ciò a testimoniare che le associazioni culturali come le ProLoco svolgano la loro insindacabile funzione ma non perdano la natura e l’integrità Statutaria per le quali sono state costituite, per questo non divenendo al contempo succursali per attività politiche indirette.