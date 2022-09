Tarquinia, Lupo di Mare e Capanna del Buttero cercano personale: ecco tutte le info

Riceviamo e pubblichiamo

Azienda che opera nel settore alberghiero e ristorativo da oltre 50 anni, è alla ricerca di figure per implementare il proprio staff per i propri ristoranti “Lupo di Mare” e “Capanna del Buttero” per la stagione 2022 e successivamente per la stagione estiva 2023.

Le figure ricercate sono: cameriere, commis di sala, cuoco capo partita, aiuto cuoco. I candidati devono avere esperienza pregressa o forte attitudine ad imparare rapidamente oltre alla capacità di lavorare in squadra. Si propone contratto full-time con possibilità di inserimento, e remunerazione in base all’esperienza e alla motivazione. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91. Per un colloquio manda un CV completo di foto a: info@hoteltarconte.it .