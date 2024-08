Tarquinia, Martina Massi è Miss Civitavecchia Elegance 2024

Martina Massi, 25enne tarquiniese, è Miss Civitavecchia Elegance 2024: la kermesse che ha visto la vittoria della giovane di Tarquinia, che sin da piccola ha esperienze nel mondo della moda, si è svolta la scorsa domenica 11 agosto presso l’arena Pincio, nella città portuale.

L’evento, inserito nella cornice della XIXa edizione della kermesse “Arte, musica e cultura sotto le stelle”, ha visto al suo interno, oltre ai momenti dedicati al concorso, esibizioni di danza, recitazione di poesie e altri momenti di spettacolo.

Soddisfazione per Martina, che già qualche anno fa era stata protagonista a Jesolo alle finali del concorso Miss Red Carpet e ora trova entusiasmo in questa bella affermazione: “Spero sia un buon inizio, anche per un futuro nel mondo dello spettacolo e del cinema, ambiti in cui mi sono recentemente diplomata”. Infine, un ultimo pensiero alla famiglia: “Dedico la vittoria ai miei nonni!”