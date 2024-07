Tarquinia, nuovi cambi in tema viabilità: riapre via Vecchia della Stazione

Qualche novità sull’albo pretorio del Comune di Tarquinia, con una serie di delibere di giunta con cui l’appena insediato organo esecutivo guidato da Francesco Sposetti ritocca le questione relativa alla viabilità cittadina.

Oltre a confermare con delibera alcune delle misure sperimentali già applicate nei primi giorni post elezione – ad esempio gli orari di corso Vittorio Emanuele e la riapertura al traffico veicolare di piazza Matteotti – e stilare alcuni disciplinari su altre aree pedonali per cui non varia la disciplina – tra tutte via G. B. Marzi e la strada per il cimitero – la giunta ha rivisto alcune decisioni della precedente amministrazione.

Revocata l’Area Pedonale Urbana tra piazza Soderini, Vicolo Soderini, Via Vitelleschi (tratto compreso tra via. G. Bruno e P.zza Soderini) e via G. Setaccioli, perché “non si ritiene apporti miglioramento nella gestione della viabilità all’interno del Centro Storico”. Di fatto, fanno sapere dal Comune, l’area pedonale in quella zona era stata approvata ma mai applicata: nulla dovrebbe cambiare in termini di occupazioni per le attività lì presenti così come il divieto di transito per i non residenti.

Revocata, in via sperimentale, anche l’Area Pedonale Urbana sita in Via Vecchia della Stazione (nel tratto compreso tra l’intersezione di Via di Porto Clementino e il civico 30) “valutando l’impatto sulla circolazione della stessa e riservandosi la possibilità di adottare ogni correttivo utile”. Le motivazioni vanno cercate nel corpo della delibera, e si ritiene che “essendo una parallela alla principale arteria stradale (SP Porto Clementino), che congiunge il Centro di Tarquinia a Tarquinia Lido, possa consentire, revocando l’area pedonale e quindi riaprendola al transito veicolare in via sperimentale a tutti gli utenti, il decongestionamento del traffico diretto verso il litorale, problema particolarmente sentito durante il periodo estivo ma persistente durante tutto l’anno”.

Novità anche al lido: la chiusura del lungomare dalle 21 alle 2 non varrà solo per i fine settimana, ma per tutti i giorni sino al 30 settembre.