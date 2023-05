Tarquinia, questa sera a Piazza Digitale il segretario del Partito Democratico di Tarquinia, Emanuele Scomparin

Nuovo appuntamento, questa sera, 29 maggio, a partire dalle 21 e 15, con Piazza Digitale, lo spazio online dedicato da lextra.news all’approfondimento di tematiche di attualità, politica, cultura, sport e spettacolo del panorama tarquiniese tramite interviste con gli ospiti in collegamento.

Come già nella scorsa puntata, si parlerà di politica, con la presenza di Emanuele Scomparin, segretario della sezione tarquiniese del Partito Democratico, che parlerà con Fabrizio Ercolani e Stefano Tienforti sia dell’attuale situazione politica che delle riflessioni in vista delle elezioni amministrative del 2024.

Al termine della chiacchierata politica, lextra.news tenterà poi un collegamento, direttamente dagli Stati Uniti, con Tiziano Monti: se il nazionale di paraciclismo tarquiniese, protagonista in questi giorni in Coppa del Mondo, non sarà impegnato in allenamenti o metting con lo staff della nazionale italiana, racconterà questa nuova esperienza in maglia azzurra. La diretta è trasmessa sulla pagina Facebook de lextra.news.