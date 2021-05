Tarquinia, riaperta la strada adiacente al camping dell’Università Agraria

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

E’ stata già riaperta la strada adiacente il campeggio dell’Università Agraria di Tarquinia. L’ente ha subito avviato i lavori di ripristino dell’area a seguito della chiusura della strada effettuata dai Vigili del Fuoco per alcune piante pericolanti. La ditta specializzata ha svolto in totale sicurezza le operazioni che hanno permesso di far tornare fruibile la strada e l’accesso al mare. Il Presidente Sergio Borzacchi e l’Assessore Alessandro Sacripanti presenti sul posto per seguire le fasi delle attività, ringraziano i dipendenti dell’Ente, i Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e l’Enel per la disponibilità mostrata per la risoluzione del problema a tutela dell’incolumità pubblica.Borzacchi e Sacripanti hanno commentato: “Abbiamo voluto che tutto fosse risolto in breve tempo anche per dare modo all’attività di ristorazione presente alla fine della strada di poter lavorare. Teniamo ad essere vicini a chi lavora, che soprattutto in questo periodo molto difficile si mette in gioco per una ripresa produttiva”.