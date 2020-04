Tarquinia, serie di furti nelle abitazioni del Lido

(f.e.) Ladri in azione al Lido di Tarquinia. Approfittando delle disposizioni del Sindaco che vietano l’accesso alla località balneare salvo i residenti e chi deve recarsi nella attività presenti, ignoti hanno pensato bene di intrufolarsi in due abitazioni di Via Regas. A scoprire il malfatto un residente che ha postato le foto sui social. Allertati anche i carabinieri.

Come si evince dalle foto in un caso si sono introdotti rompendo il vetro della finestra ed in un’altra forzando la serranda dell’abitazione utilizzando una sedia e qualche altro piccolo arnese. Le due case sono confinanti tra di loro. Non si sa bene se ci sono stati altri episodi anche perché con gli accessi contingentati sono diverse settimane che tantissimi proprietari non possono accedervi.

Tanta indignazione sui social per un atto criminale che arriva in un momento di estrema difficoltà. C’è anche chi segnala che non si tratta del primo furto e chi chiede al Sindaco, magari impiegando le forze dell’ordine ed i conduttori delle agenzie immobiliari, di fare una ricognizione di tutte le abitazioni presenti per verificare se ci sono stati o meno altri casi. Tutto questo perché gli effettivi residenti sono poche decine e la maggior parte sono seconde case ed abitazioni date in gestione ad agenzie. E poi ci sono anche le attività commerciali e le strutture balneari chiuse ed inaccessibili ai conduttori. Nel silenzio generale insomma i malintenzionati possono scorrazzare liberi ed indisturbati. Resta sempre il fatto che nelle case al Lido, soprattutto in questo periodo, la refurtiva è veramente misera ed è più il danno alle strutture ed alle abitazioni che il valore della merce trafugata. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno cercando di risalire agli autori dell’atto criminale.