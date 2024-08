Tarquinia, sino al 19 agosto alla Sala Lawrence la personale di pittura di Aldo Ippoliti

Ha preso il via ieri la mostra personale di pittura di Aldo Ippoliti, ospitata nella Sala D. H. Lawrence, situata in via Umberto I, 49 a Tarquinia. Aldo, 47 anni e tarquiniese doc, ha sempre mostrato una naturale inclinazione per il disegno fin da bambino. Tuttavia, come spesso accade, la vita e gli studi lo hanno portato lontano da questa passione e solo dopo i trent’anni Aldo ha riscoperto il suo amore per l’arte, sentendo il bisogno di esprimere e dimostrare il suo talento.

Un percorso artistico autodidatta

Nonostante le sfide, tra un lavoro che lascia poco spazio al tempo libero e un’ispirazione non sempre costante, Aldo ha intrapreso un percorso da autodidatta nella pittura. Ha dedicato il suo tempo a studiare tecniche pittoriche e ad approfondire la vita e le opere dei grandi maestri del passato, senza mai perdere di vista i concetti contemporanei. Questo suo viaggio artistico è stato anche influenzato dalla sua passione per la letteratura e la fotografia, creando un vero e proprio laboratorio di creatività che fonde diverse forme d’arte.

Una produzione in continua evoluzione

La mostra, che rimarrà aperta fino al 19 agosto, dalle 19 alle 24, rappresenta il frutto del lavoro di Aldo Ippoliti. Le opere esposte riflettono la natura poliedrica dell’artista, influenzata da vari stili e tendenze. Alcuni dei suoi lavori sono visionari, altri più essenziali, ma tutti portano l’impronta di una sperimentazione costante e di una continua evoluzione. Se siete curiosi di scoprire l’arte di un talento locale in piena maturazione, questa è un’occasione da non perdere.