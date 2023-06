Puntata ricchissima quella di stasera a Piazza Digitale: dalle 21 e 15, in diretta streaming sulla pagina Facebook de lextra.news, Fabrizio Ercolani e Stefano Tienforti avranno ospite il Presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli.

A seguire, faccia a faccia tra Università Agraria di Tarquinia e UDC per mettere un punto sulle polemiche tra social e comunicati stampa della scorsa settimana. Come sempre, per chi segue la possibilità di postare commenti e domande in diretta.