Tarquinia, stasera il consiglio comunale: ecco i punti all’ordine del giorno

È in programma per stasera, 29 maggio 2023, alle 18 e 30 la seduta del consiglio comunale di Tarquinia. In discussione i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio; Dimissioni della carica di consigliere del signor Matteo Costa – surroga con il signor Manrico Lodi e sua convalida; Ratifica deliberazione di Giunta n.46 del 30.03.2023 bilancio di previsione 2023-2025 Prima variazione, effettuata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; Ratifica deliberazione di Giunta n. 72 del 12.05.2023 bilancio di previsione 2023-2025 Seconda variazione, effettuata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; Bilancio di Previsione 2023-2025 – Variazione ai sensi dell’art. 175, c. 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale; Approvazione del progetto definitivo e contestuale adozione dl variante per trasformazione e riqualificazione stabilimento militare EX CALE PNRR – M5C2/INVESTIMENTO 2.1 (CUP-D87H21001870001); Approvazione Regolamento comunale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in ambiente urbano; Approvazione Regolamento di autorizzazione per le riprese cinematografiche, audiovisive e fotografiche.

La seduta potrà essere seguita anche mediante la diretta streaming sulla pagina YouTube del Comune di Tarquinia.