Tarquinia, ulteriori modifiche alla viabilità nel centro storico. E stasera a Piazza Digitale gli assessori Serafini e Benedetti

In attesa del disciplinare che definirà il funzionamento della zona a traffico limitato nel centro storico di Tarquinia, e mentre continuano le ordinanze di messa a punto più o meno ordinata della viabilità nei vicoli cittadini, questa sera puntata di Piazza Digitale con ospiti due amministratori del Comune etrusco per spiegare il provvedimento e le sue prospettive future.

Alla chiacchierata in diretta web con Stefano Tienforti e Fabrizio Ercolani – appuntamento alle 21 e 15 sulle pagine Facebook o YouTube de lextra.news, possibilità di domande e commenti live sul tema della puntata – prenderanno infatti parte il vicesindaco Luigi Serafini e l’assessore Roberto Benedetti.

Nei giorni scorsi, intanto, emessa l’ordinanza che istituisce il senso unicio di marcia da piazza Santo Stefano a piazza Duomo – “tratto compreso tra Piazza G.Verdi e Via G.Bruno, Via G.Bruno, tratto compreso tra Piazza S.Stefano e Via del Duomo e Via del Duomo” – con divieto di sosta ambo i lati: qualche perplessità per gli effetti del provvedimento negli orari di ZTL attiva.

Anche scendendo da via San Pancrazio, all’altezza di via delle Torri, è istituita la direzione obbligatoria su via delle Torri in direzione Piazza Nazionale: il provvedimento vale negli orari di attivazione della ZTL e cioè tutti i giorni, dalle ore 19,00 alle ore 04,00 del giorno successivo e dalle ore 13,00 del giorno prefestivo e sino alle ore 04,00 del 1° giorno lavorativo successivo al festivo.